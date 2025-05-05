نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: ختام فعاليات مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتمت فعاليات مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية، ويمكن تحويلها إلى شركات ناشئة، وذلك بحضور د.السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ود.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويانا دباغية المدير الإقليمي لمؤسسة "هالت برايز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمجمع الفنون بجامعة حلوان.

ومن جانبه، هنأ د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفرق الفائزة في مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" والتي أقيمت بالتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية، مشيرًا إلى أهمية المسابقة التي تمثل أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تحفيز الشباب على الإبداع، وريادة الأعمال، وتسهم في إطلاق طاقاتهم الإيجابية، وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن هذه المسابقة تقدم منصة مثالية للشباب لعرض أفكارهم المبتكرة، ومشاريعهم الريادية التي تُعالج احتياجات المجتمع.

وأشاد الوزير بالمشاركة الواسعة من الفرق الطلابية من مختلف الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي الشباب وحرصهم على الإسهام في بناء مستقبل وطنهم، وسعيهم لإحداث تغيير إيجابي ملموس في المجتمع، موضحًا أن ما يميز هذه المسابقة هو تركيزها على المشاريع والأفكار الابتكارية ذات البعد المجتمعي، التي تتناول قضايا حقيقية، وتُقدم لها حلولًا مبتكرة، بما يسهم في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، وتحفيزهم على التفكير الجاد في مشكلات المجتمع والسعي لمعالجتها من خلال مبادراتهم ومشروعاتهم.



وأكد د.أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المسابقة، إيمانًا منها بأهميتها في تحفيز الشباب على الإبداع وريادة الأعمال، موجهًا الشكر لأسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وهيئة مسابقة Hult Prize العالمية على التعاون في تنظيم المسابقة، مهنئًا جميع الفائزين في هذه المسابقة.

ومن جانبه، أشار د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أنه شارك في المسابقة في التصفيات قبل النهائية على مستوى كل جامعة 823 فريقًا، بإجمالي 2522 طالبًا من 95 جامعة مصرية، وقد تقدمت كل جامعة بعدد من الفرق الطلابية، حيث تمت تصفيتها مبدئيًّا على مستوى الجامعات من قبل منسقي الجامعات، لاختيار أفضل الفرق الطلابية الممثلة لكل جامعة، مشيدًا بجهود الجامعات المصرية في دعم ريادة الأعمال والابتكار بين طلابها، مؤكدًا استمرار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في التعاون مع الجامعات لتنظيم المزيد من الفعاليات والمسابقات التي تُساهم في تنمية مهارات الشباب وتطوير إمكاناتهم.

وأكد د.هاني عياد أنه تنافس 60 فريقًا طلابيًا من جامعات مصر المختلفة في فعاليات التصفية النهائية للمسابقة، التي أقيمت في جامعة حلوان، وقد ضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين قاموا بتقييم مشاريع الفرق المشاركة، وأسفرت النتائج عن تتويج فريق Eco Pack من جامعة المنوفية بالمركز الأول، وحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وحصل فريق Energetic على المركز الثاني من جامعة حلوان وجائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وفريق Online Wiz U على المركز الثالث من جامعة حلوان، وجائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وأثنى د.هاني عياد على مستوى الأفكار والمشاريع التي قدمتها الفرق المشاركة التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، موجهًا الشكر لأسرة جامعة حلوان على استضافتها الحدث، وإلى منسقي الجامعات المختلفة الذين لعبوا دورًا هامًا في عملية التصفية الأولية للمسابقة، مؤكدًا أن جهودهم ساهمت في إنجاح هذا الحدث المميز، مشيرًا إلى أن الفريق الفائز بالمركز الأول سيمثل مصر في حاضنة الأعمال الرقمية، وهي المرحلة قبل الأخيرة للمسابقة الدولية Hult Prize التي سيتم إقامتها في لندن سبتمبر المقبل، للتنافس على جوائز مالية بقيمة مليون دولار، يتم منحها لأحسن فريق على مستوى العالم يفوز بالمسابقة؛ حتى يتمكن من تنفيذ مشروعه.