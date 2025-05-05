"تربية موسيقية حلوان" تتألق خلال احتفالية كوكب الشرق في تونس

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أحمد جودة - القاهرة - مثّلت الطالبة ليديا لوتشانو طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان مصر وجامعتها وكليتها العريقة في التظاهرة الثقافية والفنية والأكاديمية التي احتضنتها مدينة المهدية بتونس، احتفاءً بمرور خمسين عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم. في لوحة فنية حملت عبق التاريخ وسحر الموسيقى العربية، جاء هذا التمثيل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبدعوة مقدّرة من سفير مصر في تونس الأستاذ باسم حسن، الذي قدّم كامل الدعم والرعاية لوفد الجامعة، وبالتعاون مع جمعية التراث والثقافة بالمهدية.

وعبّر الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره البالغ بهذا التمثيل المشرف الذي يعكس مكانة الجامعة كمنارة للإبداع الثقافي والفني، مؤكدًا أن مشاركة الجامعة في مثل هذه التظاهرات الإقليمية والدولية هو دليل على ما تمتلكه من طاقات طلابية قادرة على التعبير عن الهوية الوطنية والريادة المصرية في كل المحافل.

وقد حمل حفل الافتتاح توقيعًا مصريًا خالصًا، حيث تألقت الطالبة ليديا لوتشانو بصوتها القوي وأدائها الذي يجمع بين الحس الفني والدقة الأكاديمية فى اداء اغانى خالدة فى ذاكرة التاريخ، مقدمة مجموعة مختارة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، منها: "برضاك يا خالقي"، و"بعيد عنك"، و"دارت الأيام"، و"أنا في انتظارك"، و"مدام تحب بتنكر ليه"، و"في نور محياك"، و"يامسهرني"، وختامًا بـ "مصر التي في خاطري"، وذلك بعد تدريب مكثف امتد لأسبوعين على يد نخبة من أساتذة الغناء بالكلية، وتحت اشراف ومتابعة عميدة الكلية الدكتورة شيرين عبد اللطيف.

وقد صاحبها بالعزف على آلة العود الفنان المتميز مهاب رحب، أحد أبناء الكلية، إلى جانب مجموعة من العازفين التونسيين المهرة الذين صنعوا بانسجامهم لوحة موسيقية أثارت إعجاب وتصفيق الحضور.

كما قدمت الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميدة كلية التربية الموسيقية وأستاذ الموسيقى العربية، ورقة بحثية علمية بعنوان "أم كلثوم والأغنية الوطنية"، سلطت فيها الضوء على دور كوكب الشرق في التعبير عن الوجدان الجمعي للأمة العربية، ودعمها للقضايا الوطنية، مؤكدة أن صوتها لم يكن فقط صوت الطرب، بل كان صوت الوطن والأمة والضمير العربي في أصعب مراحله، وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي تتويجًا لتوجه الكلية في ربط الجوانب النظرية بالأداء الفني الحى، وغرس قيم الانتماء من خلال الفن وتمثيلا لدور جامعة حلوان وكلية التربية الموسيقية فى توثيق وتكريم اعلامنا ومنهم كوكب الشرق وسيدة الغناء العربى " أم كلثوم "

وقد شهدت الفعاليات حضورًا واسعًا من مثقفين وأكاديميين وفنانين من تونس ومختلف الدول العربية، في احتفاء راقٍ بسيرة أم كلثوم وإرثها الخالد الذي لا يزال يلهم الأجيال.