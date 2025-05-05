نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر: طقس غير مستقر وأمطار خفيفة على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025، وخلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى طقس متقلب على مناطق متفرقة من الجمهورية، مع ظهور بعض الظواهر الجوية المؤثرة التي تستدعي الحذر.

طقس اليوم: مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



أما في ساعات الليل، فتسود أجواء معتدلة الحرارة في بدايته، تميل إلى البرودة في آخره وخلال الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

شبورة وأمطار خفيفة على بعض المناطق بدءًا من الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر بيان رسمي على صفحتها بموقع "فيس بوك"، أن شبورة مائية كثيفة تتكون في الساعات الأولى من الصباح يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق الشمالية.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وذلك على فترات متقطعة، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

نشاط رياح بجنوب سيناء وتحذيرات للسائقين

أضافت الهيئة أن اليوم يشهد أيضًا نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض الأوقات، ويُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء

حسب التوقعات، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بداية من يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، على أغلب أنحاء الجمهورية، على أن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية الأسبوع، مع تحسن نسبي في الأجواء.

حالة الطقس من الخميس إلى السبت: رياح على مناطق واسعة

من المتوقع أن تنشط الرياح خلال الفترة من الخميس 8 مايو وحتى السبت 10 مايو 2025، على مناطق من:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الغربية

جنوب سيناء

شمال الصعيد

وذلك على فترات متقطعة، ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 6 مايو 2025:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 – الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 30 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 17

جنوب الصعيد: العظمى 34 – الصغرى 19