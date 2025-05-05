نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 200 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة بأحياء الوراق وإمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمنطقة القومية العربية ضمن نطاق أحياء إمبابة والوراق.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 200 طن من المخلفات والقمامة وضبط نحو 30 "فريز" للقمامة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بالاضافة إلى طلاء البلدورات وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأعلن محافظ الجيزة عن انطلاق حملات نظافة مماثلة بحي العمرانية باستخدام معدات وآليات إضافية لرفع كفاءة النظافة وذلك استمرارًا لخطة المحافظة في تغطية كافة المناطق الحيوية وتحقيق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

ومن جانبه اشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل أن الحملة التي جرت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة وشملت عدد 2 لودر، و6 سيارات نصف نقل، و8 سيارات نقل كبيرة، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، وسيارة مياه، إلى جانب فرقتين من عمال النظافة مزودتين بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية، وذلك للقضاء على ظاهرة "الفريزة" بشارع القومية العربية.

WhatsApp Image 2025-05-05 at 10.05.55 AM

WhatsApp Image 2025-05-05 at 10.05.57 AM

WhatsApp Image 2025-05-05 at 10.06.13 AM

WhatsApp Image 2025-05-05 at 10.06.18 AM

WhatsApp Image 2025-05-05 at 10.06.20 AM

WhatsApp Image 2025-05-05 at 10.06.21 AM