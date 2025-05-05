نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة ويشيد بمساهماتهم في ترميم مقامات آل البيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان الدكتور مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور السيد مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحّب بالسلطان مفضل سيف الدين في زيارته إلى مصر، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولة المصرية وطائفة البهرة، وما تتسم به من ودّ وتعاون مثمر.

وأثنى الرئيس على الدور الإيجابي الذي تضطلع به الطائفة في صيانة وترميم عدد من مقامات آل البيت والمساجد التاريخية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي متكاملة مع خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والحفاظ على التراث الإسلامي والإنساني.

كما أشاد الرئيس السيسي بالمشروعات التنموية والخيرية التي تنفذها الطائفة داخل مصر، لا سيما في التعاون القائم مع صندوق "تحيا مصر"، والذي يمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي زيارة السلطان مفضل سيف الدين في إطار حرص طائفة البهرة على استمرار علاقاتها الوثيقة مع مصر، وتقديرها للدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الاستقرار والتسامح الديني، وتوفير المناخ الملائم لحرية المعتقد والممارسة الدينية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائفة البهرة تملك تاريخًا طويلًا من الارتباط الروحي والثقافي بمصر، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بالمواقع الدينية والأثرية ذات الصلة بآل البيت، وتسهم بدور ملموس في تطويرها بما يعزز من قيم التراث والانتماء الحضاري.