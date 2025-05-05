نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند وأبنائه بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان الدكتور مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر، حيث رافقه في اللقاء أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، بحضور ممثل السلطان بالقاهرة، السيد مفضل محمد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتواصلة بين القيادة المصرية وطائفة البهرة، والتي تحرص على تعزيز جسور التواصل والتعاون في مختلف المجالات، لا سيما في ظل دعم مصر لقيم التسامح الديني والتعايش بين الأديان والثقافات.

وقد أعرب السلطان مفضل سيف الدين عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مبادئ الاستقرار والتنمية، مثمنًا مناخ التسامح الديني الذي تتميز به مصر، وحرص القيادة السياسية على صون الحقوق الدينية والإنسانية لمختلف الطوائف والمذاهب.

من جانبه، رحّب الرئيس السيسي بالزيارة الكريمة للسلطان وأفراد أسرته، مشيدًا بدور طائفة البهرة في دعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية في مصر، إلى جانب مساهماتهم في ترميم وصيانة عدد من الآثار الإسلامية التاريخية، بما يعكس تقديرهم العميق للحضارة المصرية.