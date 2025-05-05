نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت معدلات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين والعاملين في الهيئات الحكومية، بعد إعلان وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات لهذا الشهر، مع تساؤلات المواطنين حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 مايو 2025، حيث سيستمر الصرف لمدة خمسة أيام.

يتم صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

كما سيتم تحديد مواعيد صرف المتأخرات في أيام 8، 11، و12 من الشهر نفسه، مع مراعاة العطلات الرسمية.

جدول الحد الأدنى للأجور وقيم مرتبات شهر مايو 2025

تشمل وزارة المالية جدولًا يوضح قيم مرتبات شهر مايو 2025 حسب الدرجات الوظيفية، على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

يمكن للموظفين صرف مرتبات شهر مايو من خلال عدة وسائل، وهي:

فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

فروع البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

موعد زيادة المرتبات الجديدة

من المقرر أن يتم تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من أول يوليو 2025، مع بداية تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026. حسب تصريح وزير المالية أحمد كجوك، تشمل الزيادة:

زيادة العلاوة الدورية: 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

زيادة علاوة غلاء المعيشة: من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.

زيادة الحافز الإضافي: 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الممتازة.

رفع الحد الأدنى للأجور

من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، مما يعني زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الأدنى، كما ستتم زيادة المعاشات بنسبة 15% في نفس التاريخ.

مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026

يتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لتغطية الزيادات المقررة.

كما تشمل الموازنة تخصيص مخصصات مالية كافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى تعيين 10 آلاف موظف آخرين في مختلف أجهزة الدولة.