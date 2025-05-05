نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تزايدت معدلات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين والعاملين في الهيئات الحكومية، بعد إعلان وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات لهذا الشهر، مع تساؤلات المواطنين حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 مايو 2025، حيث سيستمر الصرف لمدة خمسة أيام.
يتم صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.
كما سيتم تحديد مواعيد صرف المتأخرات في أيام 8، 11، و12 من الشهر نفسه، مع مراعاة العطلات الرسمية.
جدول الحد الأدنى للأجور وقيم مرتبات شهر مايو 2025
تشمل وزارة المالية جدولًا يوضح قيم مرتبات شهر مايو 2025 حسب الدرجات الوظيفية، على النحو التالي:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه
أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025
يمكن للموظفين صرف مرتبات شهر مايو من خلال عدة وسائل، وهي:
- فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- فروع البريد المصري.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
موعد زيادة المرتبات الجديدة
من المقرر أن يتم تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من أول يوليو 2025، مع بداية تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026. حسب تصريح وزير المالية أحمد كجوك، تشمل الزيادة:
زيادة العلاوة الدورية: 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة علاوة غلاء المعيشة: من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
زيادة الحافز الإضافي: 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الممتازة.
رفع الحد الأدنى للأجور
من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، مما يعني زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الأدنى، كما ستتم زيادة المعاشات بنسبة 15% في نفس التاريخ.
مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026
يتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لتغطية الزيادات المقررة.
كما تشمل الموازنة تخصيص مخصصات مالية كافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى تعيين 10 آلاف موظف آخرين في مختلف أجهزة الدولة.