نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدولة تطلق مشروعات سكنية ضخمة لتوفير إسكان ملائم لجميع فئات المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يعرض أبرز الجهود التي تبذلها الدولة في توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

تركز هذه الاستراتيجية على التوسع في طرح المشروعات السكنية المتكاملة، وتيسير إجراءات التقديم للمواطنين، وتوفير برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين.

"سكن لكل المصريين" أكبر مشروعات الإسكان في العالم

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفيديو، أن مشروع "سكن لكل المصريين" يعد من أكبر مشروعات الإسكان على مستوى العالم.

وأوضحت أنه تم طرح وتنفيذ مليون وحدة سكنية، من بينها نحو 700 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، بينما يجري العمل على تنفيذ 300 ألف وحدة أخرى.

يعكس هذا المشروع التزام الدولة بتوفير حلول إسكانية شاملة للمواطنين.

مدينة "حدائق العاصمة" وجهة سكنية حديثة

أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مدينة "حدائق العاصمة" تعتبر واحدة من أحدث المدن السكنية في مصر، حيث تضم 128 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ، تتنوع بين الإسكان الأخضر والإسكان التقليدي، ما يعكس التنوع الكبير في خيارات الإسكان المتاحة للمواطنين.

ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير المناطق السكنية داخل العاصمة وضواحيها.

تمويل مرن ودعم حكومي للمستفيدين

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة توفر العديد من التسهيلات، وتقدم برامج تمويل مرنة تدعم المستفيدين.

كما تم الإعلان عن سعر الوحدة السكنية في آخر طرح بمبلغ 650 ألف جنيه، وهو السعر الفعلي للتكلفة.

إضافة إلى ذلك، يتم تقديم تمويل بفائدة 8% على مدار 20 عامًا، في وقت يصل فيه سعر فائدة التمويل العقاري العادي إلى 30%.

وأكدت أن الدولة تتحمل تكلفة المرافق والانتفاع بالأرض داخل المشروع، إلى جانب تقديم دعم نقدي للمستفيدين وفقًا لمستوى الدخل، يتراوح بين 10 آلاف و120 ألف جنيه لمحدودي الدخل، ويُخصم هذا الدعم من مقدم الحجز، ليصل إجمالي الدعم إلى أكثر من 10 مليارات جنيه.

تمويل عقاري واسع ودعم حكومي مستمر

كما أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الدولة قد قامت بتمويل نحو 640 ألف مستفيد، وذلك من خلال قيمة تتجاوز 83 مليار جنيه، بالتعاون مع 21 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

تساعد هذه المبادرة في تحقيق أهداف توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، خاصة في ظل التوسع العمراني السريع.

شهادات سكان "حدائق العاصمة" حول جودة الحياة

من جانبهم، عبر عدد من سكان "حدائق العاصمة" عن رضاهم الكامل تجاه جودة الوحدات السكنية في المدينة.

وأشادوا بتوافر المرافق الحديثة والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم اليومية، مثل المدارس والمراكز الصحية والأسواق التجارية.

كما أكدوا على توافر وسائل النقل التي تربط المدينة بمحيطها، مشيرين إلى أن المشروع أسهم في توفير بيئة حضارية متكاملة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين

تُظهر الجهود المستمرة للدولة في توفير مشروعات سكنية مبتكرة وتوفير التمويل اللازم، التزامها بتقديم حلول إسكانية متكاملة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.