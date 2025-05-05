نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الدولة تعمل وفق خطة تستهدف مضاعفة أعداد السياح الوافدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مهمًا لمتابعة الخطوات الخاصة بتيسير إجراءات دخول السائحين عبر جميع المطارات والمنافذ المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

خطة الحكومة لزيادة أعداد السياح وتحسين الخدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على خطة تستهدف مضاعفة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للسائحين، سواء في المطارات أو المنافذ الأخرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجهود تركز على تطوير المنصات الخاصة بالتأشيرات الإلكترونية، فضلًا عن تحسين البنية التحتية والمرافق في مختلف المطارات المصرية، بهدف تحسين تجربة السائح بشكل عام.

تطوير آلية الحصول على التأشيرة الإلكترونية

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرضًا حول المنظومة المقترح تنفيذها للحصول على التأشيرات الإلكترونية العاجلة.

كما تم تقديم خطة شاملة تهدف إلى تسهيل حصول السائحين على تأشيراتهم لدى وصولهم إلى مصر، عبر خطوات بسيطة وسريعة، سواء من خلال استخدام المنصة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول أو نقاط الخدمة الذاتية.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن المرحلة التجريبية لهذه المنظومة ستبدأ في مطار القاهرة الدولي، ليتم بعدها تطبيق المرحلة الأولى في سبعة مطارات أخرى، ثم التوسع في المرحلة الثانية لتشمل كافة المطارات المصرية البالغ عددها 14 مطارًا.

تحسين تجربة السائح والترويج للوجهة السياحية

طالب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة أن يشعر السائح القادم إلى مصر بتغيير ملموس في كافة الإجراءات المتبعة داخل المطارات والمنافذ.

وأكد على أهمية أن تبدأ تجربة السائح من لحظة حصوله على التأشيرة مرورًا بوصوله إلى المطار وحتى مغادرته، مشيرًا إلى أن تحسين هذه الإجراءات سيسهم في خلق تجربة مميزة تشجع على تكرار الزيارة وتساهم في الترويج لمصر كوجهة سياحية في الأسواق العالمية.

توجيهات رئيس الوزراء لتطوير نظام التأشيرات الإلكترونية

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة لتنفيذ ما تم عرضه بشأن تطوير نظام التأشيرات الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو تسهيل إجراءات دخول السائحين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق أهداف المنظومة الجديدة في تيسير عملية الدخول وتطوير تجربة السائح بشكل عام.