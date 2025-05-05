نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تسهيل إجراءات دخول السائحين إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مهمًا لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بتيسير إجراءات دخول السائحين عبر جميع المطارات والمنافذ المختلفة في مصر.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول المبادرات الحالية والمستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة للسائحين.

خطة مصر لزيادة أعداد السياح الوافدين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تعمل وفق خطة طموحة تهدف إلى مضاعفة أعداد السياح الوافدين إلى مصر.

وأشار إلى أن تحسين خدمات الدخول والخروج عبر كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية يشكل جزءًا أساسيًا من هذه الخطة. كما نوه بـ أهمية تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالتأشيرات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والمرافق في مختلف المطارات المصرية لتوفير تجربة سفر سلسة ومميزة.

تطوير نظام التأشيرات الإلكترونية

من أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع كانت تحسين آلية الحصول على التأشيرة العاجلة إلكترونيًا. تم استعراض نظام جديد يتيح للسائحين الحصول على تأشيراتهم عند وصولهم إلى المطارات بسهولة وسرعة.

ويعتمد هذا النظام على استخدام المنصة الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول، فضلًا عن إمكانية استخدام نقاط الخدمة الذاتية.

وقد تم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة التجريبية لهذه المنظومة في مطار القاهرة الدولي، لتليه المرحلة الأولى التي ستشمل سبعة مطارات أخرى في مختلف أنحاء الجمهورية. كما تم الإشارة إلى خطط للتوسع في المرحلة الثانية لتغطية جميع مطارات مصر البالغ عددها 14 مطارًا.

تحسين تجربة السائح وتسهيل الإجراءات

وفي إطار تحسين تجربة السائح، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يشعر السائح بتغيير حقيقي وملموس في جميع الإجراءات المتبعة داخل المطارات، بدءًا من حصوله على التأشيرة، مرورًا بوصوله إلى المطار، وحتى مغادرته.

كما أشار إلى أهمية تحسين تعامل السائح مع مختلف الجهات في مصر خلال فترة إقامته، بما يساهم في خلق تجربة سياحية مميزة تشجع على تكرار الزيارة وتساهم في الترويج لمصر كوجهة سياحية متميزة في الأسواق العالمية.

الخطوات التنفيذية وتوجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة وضع آليات تنفيذية دقيقة للمنظومة الجديدة المتعلقة بالتأشيرات الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ الأهداف المرجوة في تيسير إجراءات دخول السائحين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف المنافذ.