نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يصدّق على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.. ويُنشر بالجريدة الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، وذلك بعد التصديق الرسمي عليه، في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين 5 مايو 2025، ليبدأ سريانه رسميًا بمجرد نشره، حسب ما تنص عليه القواعد الدستورية والتشريعية في البلاد.