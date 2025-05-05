نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحوث المحاصيل ومركز الصحراء يحققان إنجازات نوعية لدعم 30 محصولًا استراتيجيًا وخدمة مزارعي سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار متابعته الدؤوبة لتطورات القطاع الزراعي، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدور الريادي الذي يقوم به معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، في دعم نحو 30 محصولًا استراتيجيًا.

كما أبرز المركز، في تقاريره المصورة، النتائج الإيجابية التي حققتها مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير"، التابعة لمركز بحوث الصحراء، في خدمة مزارعي سيناء بعد مرور 500 يوم على إطلاقها.

لقاءات متخصصة لعرض إنجازات الدولة الزراعية

أطلق المركز سلسلة من الفيديوهات والإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن لقاءات مع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وذلك لتسليط الضوء على الجهود الحكومية في دعم المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

معهد بحوث المحاصيل الحقلية يدعم 30 محصولًا استراتيجيًا

أكد الدكتور علاء خليل أن المعهد، بصفته الجهة المسؤولة عن البحوث الزراعية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، يعمل على دعم 30 محصولًا موزعة على 15 قسمًا متخصصًا، تشمل الحبوب (القمح، الذرة، الأرز، الشعير)، والمحاصيل الزيتية والبقولية والعلفية والألياف.

وأوضح أن مصر تتصدر دول العالم في متوسط إنتاجية القمح الربيعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة مضاعفة إنتاجيتي القمح والأرز بالتوازي مع التوسع في الرقعة الزراعية.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى لإضافة أراضٍ زراعية جديدة، وإنشاء صوامع حديثة، وتطوير الشون، مع تطبيق نظام التسعير المسبق لتحقيق استقرار السوق وحماية المزارعين.

مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأرز وتتصدر إنتاجية القمح

كشف الدكتور خليل أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأرز بإنتاج سنوي يُقدّر بـ10 ملايين طن، إلى جانب جودة القمح المصري التي تجعله مثاليًا لإنتاج الخبز.

وأشار إلى أن إنتاجية فدان القمح تضاعفت من 8 إلى 16 طنًا، بمتوسط إنتاج يبلغ 24 أردبًا للفدان، في حين تتراوح إنتاجية فدان الأرز بين 8 و10 أطنان، مما يجعل مصر في مقدمة الدول عالميًا من حيث إنتاجية وحدة المساحة.

إدخال عباد الشمس الزيتي في سيناء لأول مرة

من جانبه، أوضح الدكتور حسام شوقي أن مركز بحوث الصحراء أطلق حملة إرشادية شملت إنشاء 10 حقول إرشادية لزراعة عباد الشمس الزيتي، ضمن خطة لدعم النظم الغذائية المستدامة.

وأضاف أن المركز يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية، مع التركيز على تطوير المجتمعات الزراعية في الصحراء.

وأشار شوقي إلى أنه لأول مرة تم إدخال أصناف زيتية من عباد الشمس إلى سيناء، حيث تم توزيع البذور مجانًا على المزارعين، في خطوة تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الزراعة التخصصية في المناطق الصحراوية.

مبادرة "اسأل واستشير" تحل 300 مشكلة وتخدم أكثر من 2000 أسرة

أكد الدكتور شوقي أن مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" أحدثت نقلة نوعية في مجال التنمية الزراعية المستدامة، بعد 500 يوم من انطلاقها، مشيرًا إلى أنها نجحت في:

حل أكثر من 300 مشكلة زراعية.

تنظيم 30 دورة تدريبية استفادت منها 2122 أسرة.

توزيع 150 ألف شتلة زراعية معتمدة.

تنفيذ 200 زيارة ميدانية لدعم المزارعين وتقديم الاستشارات الفنية على أرض الواقع في 18 تجمعًا زراعيًا.

توجه استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي ومساندة الفلاح المصري

تعكس هذه الإنجازات حجم الجهود المبذولة من قبل المؤسسات البحثية التابعة للدولة، في دعم الفلاح المصري وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي القومي، والتوسع في الزراعة الذكية والمستدامة، خصوصًا في المناطق الصحراوية ذات الطبيعة الخاصة.