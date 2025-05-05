نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يحيل العاملين بعدد من المراكز للشئون القانونية بسبب الغياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة سير العمل والأنشطة داخل مراكز الشباب، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

رافق "الصبروط" خلال جولته، محمد عبد العال مدير إدارة الاستراتيجية، وطارق قاسم مدير إدارة الإنشاءات، والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

بدأت الجولة بإدارة البدرشين، حيث قرر إحالة العاملين المتغيبين ومدير مركز شباب ميت رهينة، وكذلك العاملين ومدير مركز شباب البدرشين إلى الشئون القانونية بسبب عدم التواجد بمواعيد العمل الرسمية.

وخلال تفقده مركز شباب ميت قادوس التابع لإدارة أبو النمرس، أشاد بتواجد إياد فتحي، مدير إدارة شباب أبو النمرس، الذي كان في جولة مماثلة لمتابعة سير العمل بالمركز.

كما شملت الجولة مركز شباب نزلة السيسي التابع لإدارة شباب الهرم، حيث لاحظ الصبروط تفعيل الأنشطة والتزام العاملين، ووجه بضرورة الحفاظ على هذا المستوى وشكر القائمين عليه.

وتفقد أيضًا مركز شباب كفر نصار، ووجه بضرورة استغلال المركز بشكل أمثل عبر إنشاء حمام سباحة، وقاعة أفراح، ومجموعة محلات تخدم المجتمع المحيط بالمركز، وكان خالد محمد مدير إدارة شباب الهرم في جولة تفقدية مماثلة لمتابعة سير العمل.

وفي مركز شباب كفر غطاطي، تابع الصبروط أعمال تنفيذ الملعب الخماسي الذي تم إنجاز نحو 70% منه ضمن الخطة المركزية للوزارة، مشددًا على سرعة الانتهاء من التنفيذ وتشغيله في أقرب وقت.

وتأتي هذه الجولات لدعم مراكز الشباب، والوقوف على مدى التزام العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للشباب في مختلف أنحاء محافظة الجيزة.

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