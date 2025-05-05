نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تعلن خطة لزيادة عدد الحضانات وتدريب المربيات.. تنسيق موسع بين الوزارات لتسهيل الإجراءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة متكاملة لزيادة عدد الحضانات في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال في مراحلهم العمرية الأولى.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أشارت إلى أن الخطة تتضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها: زيادة أعداد الحضانات، وتدريب المربيات ومديري الدور، وتطبيق منهج موحد في جميع الحضانات، إلى جانب تعزيز برامج التوعية لكل العاملين والمتعاملين مع الأطفال في هذه المرحلة.

تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزيرة التضامن لوضع خطة تفصيلية

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر توجيهًا بتشكيل مجموعة عمل موسعة تتولى مسؤولية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لوضع خطة تنفيذية واضحة لتوسيع قاعدة الحضانات في مصر، وتوفيرها بشكل مناسب لكل الفئات.

وستقود وزيرة التضامن هذه المجموعة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات وتحديد الآليات المثلى لتوفير الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا.

الاستفادة من المباني الحكومية وتسهيل تحويل النشاط السكني

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل على استغلال المباني والمنشآت الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى حضانات نموذجية، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.

كما أكد على وجود توجيهات لتسهيل إجراءات تحويل بعض الوحدات السكنية، خاصة في الطوابق الأرضية، إلى حضانات مؤهلة، من خلال وضع ضوابط مرنة تتيح للمواطنين دخول هذا المجال دون عراقيل، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والأمنية لضمان جودة الخدمة وسلامة الأطفال.

وأضاف: "هناك بعض التحديات التي يواجهها المواطنون في تحويل الوحدات السكنية إلى حضانات، لكننا نسعى إلى تسهيل هذه الإجراءات ووضع معايير واضحة تساعد على توفير البيئة المناسبة دون تعقيدات بيروقراطية".

خطة الدولة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في الطفولة المبكرة، لما لها من دور محوري في تنمية مهارات الأطفال وتهيئتهم للالتحاق بالتعليم الأساسي في بيئة صحية وآمنة.

كما تسعى الدولة إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذه الجهود، وتقديم حوافز للمستثمرين الراغبين في افتتاح حضانات جديدة.