نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنتهي 4 يونيو..تعرف على مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع المراحل بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور داخل محافظة الجيزة، عن مواعيد وجداول إمتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسى 2024-2025 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك بعد إعتمادها من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال السطور التالية نستعرض مواعيد الإمتحانات، وفقا لبيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مواعيد الإمتحانات كالتالى:

حيث تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الأبتدائي " فصل واحد " تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 24 / 5/ 2025 وامتحانات الصف الثالث الابتدائي " عام ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 25/ 5 / 2025.

بينما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي " عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع " تبدأ يوم 22 / 5 / 2028 وتنتهى يوم 27 / 5 / 2025.

كما تبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والسابع ( صم وبكم وضعاف سمع ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الأبتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع ) والثامن ( صم وضعاف سمع ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وفيما يخص امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الأول الإعدادي( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

بينما امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية الصف الثاني الاعدادي( العام والمهني والصم والمكفوفين ) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية( العامة، المهنية، المكفوفين، الصم ) تبدأ يوم 31 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 4 / 6 / 2025.

وتحديد مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ( العام ) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

كما تم تحديد مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ( للصم وضعاف السمع والمكفوفين ) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

وتوضح محافظة الجيزة بأنه تحدد مواعيد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بداية من الشهر الجاري علي أن تنتهي يوم 18 / 5 / 2025 نظرآ لتعدد التخصصات وتنوع المدارس وكثرة المواد بها.

كما تشير محافظة الجيزة بأن مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع تبدأ من يوم السبت الموافق 17 / 5 / 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 20 / 5 / 2025.

وقد أكد محافظ الجيزة علي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد علي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيزات اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافى.

لافتآ إلى ضرورة المتابعة الدورية لاحكام السيطرة ولضمان تحقيق الشفافية داخل اللجان.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة التنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي الوجه الاكمل.