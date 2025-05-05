نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الإثنين 5 مايو 2025.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذيرات من الشبورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025، محذّرة من بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، على أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى حاجز 30 درجة مئوية في القاهرة الكبرى بدءًا من يوم الثلاثاء.

وأكدت الهيئة أن الطقس اليوم سيكون مائلًا للحرارة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس ليلي معتدل وتحذيرات من برودة دوت الخليج

أما عن الأجواء ليلًا، فأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدلًا في بداية الليل، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة وحتى الصباح الباكر، ما يجعله مائلًا للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وشددت الهيئة على أهمية الحذر خلال فترات الصباح الأولى، خاصة للسائقين، بسبب تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة ونشاط للرياح

وتشير خرائط الطقس إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية بشكل متقطع خلال اليوم.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متباعدة، مما يزيد من الإحساس باعتدال الطقس رغم الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة تصل لـ40 في الجنوب.. وذروة الموجة السبت

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة في جنوب البلاد 40 درجة مئوية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تبلغ ذروة الموجة الحارة يوم السبت المقبل في جميع أنحاء الجمهورية، ما يستدعي الاستعداد لاتخاذ الاحتياطات المناسبة، خاصة لمرضى الحرارة وكبار السن.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح تكون شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته أيضًا خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في مختلف المدن