نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم المؤسسات الأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الإحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة " أهل الخير 2025" التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المعظم بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان لهذا العام.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ القليوبية، ولفيف من الشخصيات العامة والشركاء الاستراتيجيين للوزارة والجهات الوطنية، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية بالوزارة.

وشهدت الاحتفالية عرض تقديمي عن المسابقة وفيديو توثيقي حول حملة الإطعام التي نفذتها الوزارة خلال شهر رمضان المعظم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لحصول المحافظة على المركز الثاني.

ومن جانبه اعرب محافظ الجيزة عن سعادتة لحضور الفعالية والتي تعكس التكافل بين أبناء الشعب المصري مؤكدًا علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمرحلة الثانية من مسابقة " أهل الخير" والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعقب ذلك تكريم للشركاء الاستراتيجيين، حيث تم تكريم كل من المجلس القومي للمرأة وتسلم درع التكريم الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، وصندوق تحيا مصر، وتسلم درع التكريم الدكتور تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتسلم درع التكريم الدكتور حاتم متولي.

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