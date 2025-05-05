الجمعة القادم.. انطلاق مدينتي هاف ماراثون 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 مايو 2025 12:32 مساءً -

تنظم مجموعة طلعت مصطفى، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مايو 2025، فعاليات مدينتي هاف ماراثون للعام الخامس على التوالي، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع شركة "تراي فاكتوري" المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وفقا للمعايير الاحترافية.

وتنطلق فعاليات الماراثون في تمام الساعة السابعة صباح يوم الجمعة القادم في مدينتي، ويتضمن أربع فئات مختلفة من السباقات، هي سباق مخصص للعائلات لمسافة 2 كيلومتر، سباق 5 كيلو متر، سباق 10 كيلو متر، وسباق 21 كيلو متر.

كما يشمل الماراثون مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات لتضيف أجواء من المتعة والتفاعل لجميع المشاركين وأفراد العائلة. ويأتي تنظيم الماراثون في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على تشجيع السكان على ممارسة الرياضة، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة لهم.