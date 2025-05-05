نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية..وزيرة التضامن تشهد تكريم المؤسسات الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"، والتي نظمتها الوزارة خلال شهر رمضان بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا في الشهر الكريم، بمشاركة بلغت 52 مليون وجبة.

حضر الحفل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، وممثلي الجهات الوطنية، والشركاء الاستراتيجيين، والقيادات التنفيذية بالوزارة.

وقدّم الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، عرضًا تفصيليًا حول المسابقة، أعقبه عرض فيلم توثيقي عن جهود الوزارة خلال رمضان.

وكرّمت وزيرة التضامن وزملاؤها من الوزراء والمحافظين أبرز المشاركين، حيث حصلت محافظة القاهرة على المركز الأول، تلتها الجيزة ثم القليوبية. كما تم تكريم عدد من الجهات الوطنية مثل بيت الزكاة والهيئة القبطية وأسقفية الخدمات، إلى جانب تكريم المجلس القومي للمرأة، وصندوق "تحيا مصر"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشمل التكريم أيضًا فرق العمل التنفيذية بوزارة التضامن، من بينها إدارة الحماية الاجتماعية، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها أن المسابقة تعكس روح التكافل المجتمعي لدى الشعب المصري، مشيرة إلى أن الوزارة لعبت دور المنظم والمحفز دون التدخل في اختيار الفائزين، مشيدة بقدرة المجتمع المدني على تحقيق إنجازات كبيرة.

وأعلنت الوزيرة انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة بدءًا من اليوم وحتى ليلة رمضان المقبل.

وفي ختام الحفل، أعلن الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، نتائج المسابقة، حيث جاءت مؤسسة "مصر الخير" في صدارة فئة "أكثر من مليون وجبة"، بينما فازت مؤسسة "صناع الحياة مصر" بجائزة الابتكار، ومبادرة "إفطار المطرية" بجائزة أفضل مبادرة جماعية تحت شعار "أكبر لمة".

النتائج حسب الفئات:

أكثر من مليون وجبة:

المركز الأول: مصر الخير

الثاني: الأورمان

الثالث: بنك الطعام

الرابع: الجمعية الشرعية

الخامس: الجارحي

السادس: صناع الخير

السابع: حياة كريمة

أكثر من 100 ألف وجبة:

المركز الأول: الجود الخيرية

الثاني: سبع سنابل

الثالث: الهلال الأحمر

الرابع: البر والتقوى

أكثر من 10 آلاف وجبة:

المركز الأول: التكية للتنمية

الثاني: نبيل الكاتب

الثالث (مكرر): أحباب الكريم، مجاهد نصار، التنمية الاجتماعية بتاج الدول

الجوائز الخاصة:

الابتكار للخير: صناع الحياة مصر

أفضل مبادرة فردية: شيماء أحمد

أفضل مبادرة جماعية: إفطار المطرية

مشاركة شرفية: سنابل الخير

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