نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس معتدل في بدايات الأسبوع وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بنهايته بالتزامن مع منتصف الربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البلاد ستشهد خلال الأسبوع الجاري أجواء مناخية هادئة تتسم بالاعتدال في بدايته، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتصل إلى مستويات حارة بل وشديدة الحرارة بنهاية الأسبوع.

ويأتي ذلك تزامنًا مع دخول النصف الثاني من فصل الربيع، الذي يعتبر المرحلة الانتقالية الفلكية نحو فصل الصيف.

وأوضح فهيم أن درجات الحرارة على الوجه البحري ستبدأ عند 29 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، لترتفع تدريجيًا خلال بقية أيام الأسبوع وتصل إلى 37 درجة مئوية.

أما في مناطق الصعيد، فستبدأ درجات الحرارة من 32 درجة مئوية في أول الأسبوع، ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 40 درجة مئوية بنهايته.

وأشار رئيس مركز معلومات المناخ إلى أن الأجواء المناخية السائدة خلال هذه الفترة تُعد ملائمة لكافة العمليات الزراعية، لا سيما تلك المرتبطة بحصاد ودراس القمح والمحاصيل الأخرى.

كما أكد على وجود هدوء شبه تام في حركة الرياح الشمالية، والتي تلعب دورًا في تلطيف الأجواء، مع وجود هبات متقطعة خفيفة على مناطق الوجه البحري، واستقرار نسبي في باقي أنحاء الجمهورية، دون أي فرص لسقوط أمطار.

وأضاف فهيم أن هذا الاستقرار المناخي يتزامن مع مراحل دقيقة وحساسة للغاية في نمو أشجار الفاكهة بمختلف أنواعها، خاصة المانجو، والزيتون، والموالح، والتي تمر حاليًا بمرحلة العقد وما بعد العقد، مما يجعل الظروف المناخية المعتدلة أمرًا حيويًا لدعم الإنتاجية وتحقيق جودة المحصول.

كما أشار إلى أن محاصيل الحبوب تمر أيضًا بمراحل بالغة الأهمية، حيث إن معظم محصول القمح في مراحل النضج النهائي أو قيد الحصاد، بينما تتواجد بعض الزراعات المتأخرة في طور "اللبني" و"العجيني".

وفي السياق ذاته، تمر المحاصيل العطرية مثل الكمون، والكسبرة، والكراوية، والشمر، واليانسون بمراحل تتراوح بين بداية تكوين الحبوب ومراحل النضج الكامل.

ولفت فهيم إلى أن المحاصيل الصيفية التي تمت زراعتها مؤخرًا، مثل الفاصوليا، والذرة، واللب، والبطاطا، والقطن، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة التي تم شتلها حديثًا، تمر حاليًا بمراحل نمو حرجة تتطلب استقرارًا مناخيًا ودرجات حرارة مناسبة لضمان نموها بشكل سليم وتحقيق إنتاج جيد.