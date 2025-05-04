نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمحسن سلامة بعد خسارته منصب نقيب الصحفيين: أحترم رأي الجمعية العمومية واختياراتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة المرشح السابق على منصب نقيب الصحفيين، بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي، وفوز منافسه الأبرز خالد البلشي، بمنصب النقيب لدورة ثانية.

وقال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أتقدم بخلص الشكر والتقدير لكل الزميلات والزملاء الذين منحوني ثقتهم وأصواتهم لرغبتهم في مستقبل أفضل لنقابة الصحفيين ومهنة الصحافة، واحترم رأي الجمعية العمومية واختياراتها، وأقدم التهنئة للزميل خالد البلشي نقيب الصحفيين، والزملاء الفائزين في التجديد النصفي”.

وأضاف: “أتمنى التوفيق لمجلس النقابة نقيبًا ومجلسًا في دورته الجديدة لتحقيق طموحات الصحفيين المستحقة في كافة المجالات”.

وتابع: “في النهاية أؤكد امتناني الشديد وتقديري الكامل لكل أعضاء الجمعية العمومية مؤكدًا لهم إصراري على العمل بكل جدية لبذل أقصى طاقتي لرفعة شأن النقابة والمهنة وخدمة كل الزميلات والزملاء بغض النظر عن أية مواقع نقابية”.