"العلوم الصحية": تدريب الطلبة ركيزة تأهيلهم لسوق عمل يخدم المرضى

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الجلالة محافظة السويس، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية التطبيقية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، وذلك تلبية لدعوة من الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، والدكتور عادل الجد، عميد كلية العلوم الصحية، والدكتورة آية أنور، مدير برنامج المختبرات الطبية بالجامعة.

ضم الوفد كلًا من عاطف محمد نائب النقيب العام، ومنى السيد حبيب، الأمين العام للنقابة، وجمال حبحوب وعبدالرحمن عبدالله، عضوا مجلس إدارة النقابة العامة.

استقبل الوفد النقابي، عميد كلية العلوم الصحية، ومدير برنامج المختبرات الطبية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث استهلت الزيارة بجولة تفقدية شملت معامل الكيمياء، والهيماتولوجي، والبكتيريولوجي، ومعامل تركيبات الأسنان.

خلال الزيارة، أشاد أحمد الدبيكي، النقيب العام، بالإمكانات اللوجيستية والتجهيزات المتطورة للكلية، مؤكدا على أنها تضاهي المعايير الأوروبية، وكذلك حرص النقابة على دعم العملية والتعليمية والتدريبية.

كما التقى الوفد بالطلاب في إحدى القاعات المجهزة بكامل التقنيات والوسائل التعليمية، وأكد لهم على أن النقابة تدعم الكلية بشكل كامل، وأن هذا التعاون المشترك سيصب في خدمة الطلاب تدريبيا وتأهيليا، وكذلك ينعكس إيجابا على المنظومة الصحية المصرية.

وقال الدبيكي، زيارتنا اليوم تأتي في إطار حرص النقابة على دعم المؤسسات التعليمية الصحية، والمساهمة في إعداد كوادر مهنية متميزة، نحن ملتزمون بالتعاون مع جامعة الجلالة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من خلال التدريب والتأهيل والمشاركة في الأنشطة العلمية.



وأكدت منى السيد حبيب، الأمين العام للنقابة العامة، أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بطلاب العلوم الصحية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة، هي بداية لشراكة حقيقية مع جامعة الجلالة، بما يضمن للطلاب بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، حيث تعمل النقابة على مد جسور التعاون المستمر مع الجامعة لصالح مستقبل المهنة والمنظومة الصحية ككل.



وأعرب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، عن شكره للنقابة العامة للعلوم الصحية على جهودها ودورها الفعال في دعم التعليم الصحي، مؤكدا تطلعه إلى توسيع أطر التعاون المشترك، من خلال تنظيم فعاليات وبرامج تدريبية، تسهم في إعداد الطلاب وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير، مؤكدا على أن التعليم الصحي العملي، يؤهل الكلية لسوق العمل بالمستقبل بجانب التعليم النظري، وهو ما يخلق بيئة عمل ترتكز على الجودة العالية، بما ينعكس إيجابا على خدمة المرضى، ويحقق رضاءهم.

وأكد الدكتور عادل الجد، عميد كلية العلوم الصحية، على أن هذه الزيارة تعكس التعاون المثمر بين الجانبين، فهما شركاء في تحقيق هدف إعداد الطلبة والخريجين، وتبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية وتوعوية تخدم الطلاب، وتعزز من دورهم في خدمة المجتمع.

الدكتورة أية انور، مدير برنامج المختبرات الطبية بجامعة الجلالة، نظمت محاضرة جمعت بين الطلاب وقيادات الجامعة والنقابة، عرض فيها أهمية الشراكة بين الجامعة والنقابة، وانعكاسها على جودة أداء أبناء العلوم الصحية.

وعلى هامش هذه المحاضرة، نسقت الدكتورة أية أنور تدريبيا عمليا فى مجال المختبرات الطبية، وشارك فيها النقيب العام أحمد الدبيكي، حيث جسد نموذج حالة، وتم سحب عينة دم منه، لإجراء فحص السكر بالدم ووظائف الكلى.

جاء ذلك على هامش أسبوع المعمل الإحترافي، الذي تنظمه جامعة الجلالة لطلبة المختبرات الطبية بكلية العلوم الصحية، والذى تم تقسيم المعمل فيه إلى عدة أجزاء، أحدها لسحب العينات، والثاني لتطبيق الفحوصات، والثالث جزء يشارك فيه الهلال الأحمر المصري بفعاليات تثقيفية للطلبة، وإجراء بعض الفحوصات لزوار المعمل، وهو تدريب عملي للطلاب فى بيئة تحاكي واقع عمل المختبرات الطبية الخارجية.