نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 4 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 4 مايو 2025، تراجعًا محدودًا في عدد من البنوك المصرية، في مؤشر يُعزز حالة الاستقرار التي بدأت تشهدها سوق النقد الأجنبي بمصر في الفترة الأخيرة.

وأكدت مؤشرات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق، أن التغيير في أسعار الدولار كان طفيفًا ولكنه يعكس تحركات واضحة في السياسة النقدية وتحسنًا نسبيًا في تدفقات العملة الصعبة.

في هذا التقرير، يرصد موقع "دوت الخليج الإلكتروني" تفاصيل حركة أسعار الدولار في نهاية يوم الأحد، وذلك ضمن تغطيته المستمرة للأسواق المالية، وأسعار العملات الأجنبية والعربية لحظة بلحظة مقابل الجنيه المصري.

تراجع أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم

سجلت أسعار الدولار اليوم في معظم البنوك تراجعًا بفروق طفيفة، حيث تراوحت ما بين 50.67 و50.88 جنيه، وهو ما يعكس حالة من الهدوء والاستقرار في سوق الصرف. هذا التراجع جاء بالتزامن مع زيادة تدفقات العملة الأجنبية من مصادر متعددة مثل إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقوة أداء قناة السويس، إلى جانب إجراءات تنظيمية من البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

في بنك مصر، سجلت أسعار الدولار نحو 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بداية اليوم، ما يشير إلى استقرار في حركة التداول. وجاء نفس السعر أيضًا في البنك الأهلي المصري، حيث لم تشهد أسعار الدولار أي تغير يُذكر، مما يعزز من ثقة العملاء ويعكس وضوح السياسات النقدية المتبعة.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية

في بنك القاهرة، استقرت أسعار الدولار عند نفس مستويات بنك مصر والبنك الأهلي، أي 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، بينما قدم البنك التجاري الدولي CIB أقل سعر بيع مسجل، حيث بلغ 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع، وهو ما قد يجذب العملاء الباحثين عن أفضل سعر صرف للعملة الأمريكية.

أما مصرف أبو ظبي التجاري، فقد تصدر قائمة البنوك الأعلى في أسعار الدولار، حيث بلغ السعر لديه 50.79 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، مما يشير إلى رغبة البنك في اجتذاب مزيد من العملاء عبر تقديم سعر صرف تنافسي.

سجل بنك التنمية الصناعية وبنك الإسكندرية نفس أسعار الدولار تقريبًا، عند مستوى 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، ما يعكس اتجاهًا متناسقًا بين البنوك متوسطة الحجم. أما بنك فيصل الإسلامي وبنك HSBC، فقد أبقيا على أسعار الدولار عند مستوى 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع، كما هو الحال في المصرف العربي الدولي.

يُظهر تراجع أسعار الدولار اليوم في ختام تعاملات الأحد، أن السوق المصري يتجه نحو المزيد من التوازن والاستقرار، بدعم من السياسات النقدية المرنة، ووجود مصادر قوية للعملة الأجنبية، ويعزز هذا الاستقرار فرص المستثمرين، ويطمئن المتعاملين في السوق المصرفي.