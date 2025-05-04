الأهلى يهزم الحرس بخماسية ويُقلص الفارق مع بيراميدز لنقطة وحيدة بقمة الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 10:34 مساءً - حقق فريق الأهلي الفوز على حرس الحدود بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 46 في وصافة الدوري، وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، مستغلا تعثر الفريق السماوي بالهزيمة أمام فاركو اليوم، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز التاسع والأخير بمجموعة المنافسة على درع الدوري.

هدد الأهلى مرمى الحرس بتصويبة أرضية عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة الأولى ولكن الحارس محمد سيحا حولها إلى ركنية، واستمر ضغط الأهلي في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

ونجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 9 بعد متابعة هجمة للأهلي وسددها بيمناه من داخل منطقة الست ياردات على يمين سيحا، وتوقف اللعب في الدقيقة 15 لعلاج محمد هاني الذي اشتكى من الإصابة في القدم.

وصوب إمام عاشور تصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت أعلى عارضة مرمى حرس الحدود، وسجل أحمد نبيل كوكا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 26 بعد متابعته لعرضية طاهر محمد وأهداها بيسراه على يمين حارس الحدود.

وتحصل الأهلي على ركلة في الدقيقة 28 نتيجة عرقلة إمام عاشور من قبل مدافع حرس الحدود، قبل أن يستدعي حكم الفار لأمين عمر لمراجعة اللعبة من جديد، وألغى حكم الساحة قراره باحتساب ركلة جزاء واستكمال اللعب.

وهدد بن شرقي مرمى حرس الحدود بتصويبة في الدقيقة 34 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سيحا، وتوقف اللعب في الدقيقة 37 لعلاج حارس الحدود قبل أن يستكمل اللعب، ولم يستغل بن شرقي مراوغة حارس الحدود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وأهداها لعاشور الذي سددها بجوار القائم الأيمن لمرمى الحرس، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.



الشوط الثاني



أجرى الأهلي تغيير مع بداية الشوط الثاني بنزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر ، وهدد إمام عاشور مرمى الحرس في الدقيقة 50 ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وزادت خطورة الأهلي من الجبهة اليسرى بفضل نشاط بن شرقي وكوكا الذي أرسل أكثر من كرة عرضية.

وأحرز وسام أبو علي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الحرس في الدقيقة 55 بعد استلام تمريرة رائعة من مروان عطية الذي وضعه في مباشرة مع مرمى الحرس وأهداها من تحت أقدام سيحا، وهدد حرس الحدود مرمى الأهلي بهجمة خطيرة في الدقيقة 59 قبل أن يحولها الشناوي إلى ركنية.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 60 بنزول أفشة ومصطفى العش بدلا من عمرو السولية ورامي ربيعة، وصوب وسام تسديدة في الدقيقة 62 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحرس، وصوب محمد هاني تسديدة قوية في الدقيقة 67 ولكن تصدى لها الحارس.

وأجرى الأهلي تغييرا في مباراته أمام حرس الحدود بنزول علي معلول بدلا من أشرف بن شرقي في الدقيقة 70 من عمر المباراة، في أول مشاركة بالدوري هذا الموسم.

وأحرز حسين الشحات لاعب الأهلي الهدف الرابع لفريقه في مرمى حرس الحدود في الدقيقة 73، وأجرى الأهلي خامس تغييراته بنزول جراديشار بدلا من وسام أبو علي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، وصنع علي معلول فرصة رائعة لجراديشار في الدقيقة 86 ولكن تصدى سيحا لتسديدة اللاعب السلوفيني، وفي الدقيقة هدد مرمى الحرس برأسية ولكن مرت بجوار القائم.

وأضاف محمد هاني الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت بدل الضائع، بعد هجمة منظمة للفريق الأحمر وضعها على يمين محمد سيحا، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.



وجاء تشكيل الأهلي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مصطفى شوبير وجراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش.



فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:



حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عبد الرحمن جودة، إبراهيم عبد الحكيم، محمد سامي ومحمد الدغيمي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، فوزي الحناوي، محمد مجلي ومحمد فاروق.

الهجوم: عمرو جمال ومحمود ممدوح.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي، كريم يحيى، إسلام أبو سليمة، محمد مصطفى، رأفت خليل، عمر سافيولا، فرانك إيتوجا، محمود أبو جودة وأحمد طعيمة.