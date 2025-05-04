الداخلية تضبط لصوص بطاريات السيارات في الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 10:34 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطعى فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمنا قيام شخصين بارتكاب واقعتى سرقة بطاريتين من سيارتين من أمام أحد المنازل بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من (أحد الأشخاص وسيدة) بتضررهما من قيام شخصين بسرقة بطاريتين من سيارتيهما حال وقوفهما أمام المنزل محل إقامتهما بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعتين على النحو المشار إليه ، وأقرا بقيامهما بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة مماثلة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلين سيئا النية (عاطلان – مقيمان بدائرة القسم) "أمكن ضبطهما"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.