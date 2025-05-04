نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم 4 مايو 2025.. والمستهلكون يترقبون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 تراجعًا محدودًا خلال التعاملات المسائية في السوق المحلي، مقارنة بمستويات منتصف اليوم.، يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية، مما أدى إلى هدوء نسبي في التداولات الدولية، في وقت يترقب فيه المستثمرون والمستهلكون المصريون تطورات السوق خلال الأيام القادمة.

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية

أظهرت بيانات السوق أن أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 5 جنيهات بحلول مساء الأحد، وهو ما انعكس على مختلف الأعيرة الذهبية، حيث جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 14: 3086 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18: 3968 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 24: 5291 جنيهًا للجرام

ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا بين المصريين، ما يجعل أي تغير في قيمته مؤشرًا مهمًا لحركة السوق.

الجنيه الذهب يتراجع.. والسبائك الذهبية تتأثر بالسوق العالمي

سجل سعر الجنيه الذهب 37040 جنيهًا، وهو سعر يعكس قيمة الذهب دون احتساب المصنعية، وقد يختلف من تاجر إلى آخر، أما بالنسبة للسبائك، فقد جاءت أسعارها كما يلي:

سبيكة الذهب 10 جرام: 52910 جنيهًا

سبيكة الذهب 50 جرام: 264550 جنيهًا

الأوقية (31.1 جرام): 164550 جنيهًا

تعتمد أسعار السبائك بشكل مباشر على سعر جرام الذهب عيار 24، ما يجعلها من المؤشرات الدقيقة لقيمة الذهب الخام في السوق.

أسعار الذهب عالميًا: تحركات طفيفة وسط عطلة بورصات المعادن

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.04% لتصل إلى نحو 3240 دولارًا للأونصة، حسب بيانات وكالة بلومبرج. وتُعد هذه النسبة شبه مستقرة نتيجة توقف التداولات اليوم بسبب العطلات الرسمية العالمية.

توقعات وتحليلات المشهد الذهبي

يطرح هذا التراجع تساؤلات حول مستقبل أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الجديد، خاصة مع الترقب لعودة التداولات العالمية. كما يُلاحظ أن تراجع الدولار الطفيف أمام الجنيه قد لعب دورًا في تهدئة وتيرة صعود الذهب محليًا، وهو ما يدفع بعض المستثمرين نحو الشراء قبل أي ارتفاع مرتقب.