الأهلى يتقدم على حرس الحدود 2 / 0 فى الشوط الأول.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 09:36 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع حرس الحدود بتقدم الفريق الأحمر بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هدد الأهلى مرمى الحرس بتصويبة أرضية عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة الأولى، ولكن الحارس محمد سيحا حولها إلى ركنية، واستمر ضغط الأهلي في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

ونجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 9 بعد متابعة هجمة للأهلي وسددها بيمناه من داخل منطقة الستة ياردة على يمين سيحا، وتوقف اللعب في الدقيقة 15 لعلاج محمد هاني الذي اشتكى من الإصابة في القدم.

وصوب إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت أعلى عارضة مرمى حرس الحدود، وسجل أحمد نبيل كوكا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 26 بعد متابعته لعرضية طاهر محمد وأهداها بيسراه على يمين حارس الحدود.

وتحصل الأهلي على ركلة في الدقيقة 28 نتيجة عرقلة إمام عاشور من قبل مدافع حرس الحدود، قبل أن يستدعي حكم الفار لأمين عمر لمراجعة اللعبة من جديد، وألغى حكم الساحة قراره باحتساب ركلة جزاء وقرر استكمال اللعب.

وهدد بن شرقي مرمى حرس الحدود بتصويبة في الدقيقة 34 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سيحا، وتوقف اللعب في الدقيقة 37 لعلاج حارس الحدود قبل أن يستكمل اللعب، ولم يستغل بن شرقي مراوغة حارس الحدود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وأهداها لعاشور الذي سددها بجوار القائم الأيمن لمرمى الحرس، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.



وجاء تشكيل الأهلي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مصطفى شوبير وجراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش.



فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:



حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عبد الرحمن جودة، إبراهيم عبد الحكيم، محمد سامي ومحمد الدغيمي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، فوزي الحناوي، محمد مجلي ومحمد فاروق.

الهجوم: عمرو جمال ومحمود ممدوح.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي، كريم يحيى، إسلام أبو سليمة، محمد مصطفى، رأفت خليل، عمر سافيولا، فرانك إيتوجا، محمود أبو جودة وأحمد طعيمة.