مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في بورسودان وكسلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 09:36 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا فجر اليوم 4 مايو 2025، مشددة في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وعدم استهداف البنى الأساسية، والمرافق المدنية المختلفة، والحفاظ على وحدة واستقرار السودان الشقيق.

كما اكدت مصر على أن استهداف البنية التحتية المدنية يؤدي إلى الإضرار بجهود استعادة الاستقرار في السودان، ويعرقل مساعى تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوداني.

كما تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السودانى.