كوكا يضيف الهدف الثانى للأهلى فى شباك حرس الحدود بالدقيقة 26

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 09:36 مساءً - أحرز أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى حرس الحدود في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام حرس الحدود التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مصطفى شوبير وجراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عبد الرحمن جودة، إبراهيم عبد الحكيم، محمد سامي ومحمد الدغيمي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، فوزي الحناوي، محمد مجلي ومحمد فاروق.

الهجوم: عمرو جمال ومحمود ممدوح.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الزنفلي، كريم يحيى، إسلام أبو سليمة، محمد مصطفى، رأفت خليل، عمر سافيولا، فرانك إيتوجا، محمود أبو جودة وأحمد طعيمة.