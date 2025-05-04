اعرف الشروط والأوراق.. تغييرات جديدة في قانون الخدمة العسكرية ٢٠٢٥

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 09:35 مساءً - يعتبر أداء الخدمة العسكرية داخل الوطن شرف يناله الرجال، فخدمة الوطن شيء واجب على كل وطني، ولهذا وضع المشرع قانون للخدمة العسكرية، وظهرت تعديلات جديدة عليه في هذا العام ٢٠٢٥ سنتعرف عليها سويًّا.

عملت التعديلات على وضع شروط للمستثنيين من أداء الخدمة العسكرية، وهذه الشروط هي:

الطالب الذي لا يجتاز الاختبارات البدنية والطبية.

أن يكون وحيد عائلته من الأب والأم، ولا يكون هناك عائل غيره.

أن يكون أكبر إخوته ويعولهم.

أبناء المجندين وضباط الجيش الذين توفوا خلال العمل، أو يتعرضوا لإصابة بسبب العمل.

أن يكون الطالب هو أكبر أخوته، والأب متوفي.

أما بالنسبة للطلاب الذين تمت الموافقة عليهم، لأداء الخدمة العسكرية، فعليهم أن يحضروا هذه الأوراق، وهي: