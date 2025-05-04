نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقوق حلوان الأهلية تُطلق برامج تدريبية احترافية لصقل مهارات طلاب القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية بكلية الحقوق جامعة حلوان ثلاث دورات تدريبية مكثفة بمركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق، استهدفت صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل القانوني، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق والمشرفة على البرنامج، وبمتابعة الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سامي مدير المركز.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تُمكّن الطالب من فهم الواقع المهني والتعامل معه بثقة، مشيرًا إلى أن التدريب العملي أصبح عنصرًا أساسيًا في تكوين الطالب الجامعي، لا سيما في التخصصات التي تتطلب الاحتكاك المباشر بسوق العمل مثل القانون، وهو ما يدعم توجه الجامعة لبناء نموذج تعليمي حديث قائم على المهارات بجانب المعرفة الأكاديمية.

كما أوضحت الدكتورة أمل لطفي أن الكلية تسعى لتوفير فرص تدريبية نوعية تعكس الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشددة على أهمية هذه الدورات في تطوير وعي الطلاب المهني، وتحقيق التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من القانونيين يتمتع بالخبرة، والثقة، والقدرة على التفاعل مع مختلف التحديات القانونية المعاصرة.

وجاءت أولى الدورات بعنوان "إعداد المحامي أمام المحاكم"، والتي امتدت على مدار يومي 20 و22 أبريل 2025، وحاضر فيها نخبة من المحامين بالنقض والإدارية العليا، هم الدكتور فتحي عبد الملك، الدكتور هشام الصافي، والدكتور وليد عزت، حيث تناولوا الجوانب الأساسية في مهارات الترافع وصياغة المذكرات القانونية، وتفاعل الطلاب خلالها مع محاكاة واقعية لمواقف مهنية متكررة داخل قاعات المحاكم.

أما الدورة الثانية، فقد جاءت بعنوان "اللغة العربية الصحيحة"، وعُقدت يومي 28 و30 أبريل، بهدف تعزيز قدرات الطلاب في استخدام اللغة بشكل سليم داخل السياقات القانونية المختلفة، وقدمها كل من الدكتور حسام عبدالعزيز أستاذ العلوم اللغوية، الدكتور عبدالله عبدالحليم أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة حلوان، حيث تطرقت الجلسات إلى أخطاء شائعة في الصياغة، وفنيات استخدام اللغة في العقود والمرافعات.

واختُتمت الفعاليات بدورة متخصصة حول "صياغة العقود باللغة العربية"، والتي أقيمت يومي 23 و29 أبريل، وحاضر فيها كل من المستشار الدكتور محمد نجم عضو قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بهيئة قضايا الدولة، الدكتور رشدي شحاته أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق. وركزت الدورة على آليات كتابة العقود القانونية وصياغتها وفق القواعد السليمة، مع تقديم تدريبات عملية ونماذج تطبيقية ساهمت في رفع كفاءة الطلاب وتمكينهم من مهارات الصياغة الدقيقة.

وقد منح المركز شهادات معتمدة للطلاب المشاركين في كل دورة، تأكيدًا على اجتيازهم لمتطلبات التدريب، وتقديرًا لالتزامهم بالتفاعل والانضباط، فيما تأتي هذه الدورات ضمن رؤية الجامعة في بناء جيل قانوني متميز قادر على المزاوجة بين العلم والممارسة، وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط بكفاءة في ميادين العمل المهني والقضائي.