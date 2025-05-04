نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط سيارة نقل مخلفات غير ملتزمة بمعايير وضوابط العمل تسببت في تناثر المخلفات بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط سيارة نقل مخلفات تابعة لإحدى شركات النظافة الخاصة غير ملتزمة بضوابط نقل القمامة والمخلفات الصلبة حيث تم ضبط السيارة بحمولة مخلفات دون وضع ساتر لمنع تناثر المخلفات علي الطرق والمحاور أثناء سيرها، مما يمثل مخالفة للاشتراطات والمعايير البيئية ويعكس مظهرًا غير حضاريًا.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتحفظ على المركبة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق والشركة المسؤولة مع توقيع الغرامات المقررة قانونًا لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وقال المحافظ: "لن نتهاون مع أي جهة أو شركة تتسبب في الإضرار بالبيئة أو الإخلال بمستوى النظافة العامة بالمحافظة وسنطبق القانون بكل حزم على المخالفين حفاظًا على المظهر الحضاري وصحة المواطنين".

وأكد النجار علي استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط أي مخالفات موجها هيئة النظافة والتجميل بالتعاون مع الأحياء والمراكز بتنفيذ أكمنة لضبط المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وتهيب محافظة الجيزة بكافة شركات النظافة العاملة بنطاق المحافظة الالتزام التام بضوابط نقل المخلفات واستخدام الأغطية والسواتر المقررة على مركبات النقل، حرصًا على الصحة العامة وحالة الطرق والبيئة.

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