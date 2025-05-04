مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا

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أحمد جودة - القاهرة - تدين جمهورية مصر العربية استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا فجر اليوم الأحد، وتشدد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وعدم استهداف البنى الأساسية، والمرافق المدنية المختلفة، والحفاظ على وحدة واستقرار السودان الشقيق.

كما تؤكد مصر على أن استهداف البنية التحتية المدنية يؤدي إلى الإضرار بجهود استعادة الاستقرار في السودان، ويعرقل مساعى تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوداني. كما تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السودانى.