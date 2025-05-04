نقيب الصحفيين: عبدالمحسن سلامة قدّم منافسة انتخابية تليق بالنقابة وجمعيتها العمومية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الفائز بالمنصب لدورة ثانية،

عن كامل تقديره واعتزازه بالمنافسةً الانتخابية التي قدمها الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، واصفا إياها بأنها تليقُ بنقابة الصحفيين، وبجمعيتها العمومية.

وقال البلشي- في بيان أصدره اليوم الأحد- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "شكرا جزيلا للأستاذ عبدالمحسن لأنه منحنا منافسةً انتخابيةً تليقُ بنقابة الصحفيين.. تواصلت مع الأستاذ عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، وقدمت له الشكر والتقدير والتحية وأكدت له

ستبقى بيننا زمالةٌ ومودّةٌ، وعلاقةٌ إنسانيةٌ ومهنيةٌ ونقابيةٌ، أتمنى أن تدومَ وتستمرَّ في خدمة زملائنا ومستقبل مهنتنا."

وتابع البلشي "شكرًا جزيلًا لأنك منحتَنا تنافسًا يليقُ بالجمعية العمومية، وشكرًا على حضورك الدائم.. خالصُ تحياتي ومودتي واعتزازي."