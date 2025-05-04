مدبولي: مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" يجسد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بمنطقة شرق بورسعيد، بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والإماراتي.

مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وزاري واسع

شهد حفل التوقيع حضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء المصريين، إلى جانب محافظي السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.

كما حضر من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد السويدي، وزير الاستثمار، بالإضافة إلى مسؤولي وممثلي مجموعة موانئ أبوظبي.

مدبولي: العلاقات بين مصر والإمارات نموذج للأخوة والتعاون

استهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة، مؤكدًا أن هذا الحدث يُعد محطة بارزة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأطر الدبلوماسية والاقتصادية لتصل إلى روابط أخوية راسخة تجمع الشعبين والقيادتين.

تدشين مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" خطوة استراتيجية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تدشين مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" يُجسد روح الشراكة الفاعلة بين البلدين، ويعكس عمق علاقاتهما وتطورها في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة.

6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

أكد رئيس الوزراء أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإمارات شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الإمارات من أبرز الشركاء الاستثماريين لمصر، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين.

مشروع استراتيجي على مساحة 20 مليون متر مربع

أشار الدكتور مدبولي إلى أن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" الذي يتم تدشينه اليوم يُعد من أبرز ثمار التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهو مشروع طموح يُقام على مساحة 20 مليون متر مربع داخل المنطقة الصناعية المتكاملة بشرق بورسعيد، حيث سيُشكل منصة صناعية ولوجستية مهمة لخدمة حركة التجارة العالمية، اعتمادًا على خبرات موانئ أبوظبي ومقومات المنطقة الاقتصادية.

تحسين مناخ الاستثمار في مصر يحفز تدفق الاستثمارات الإماراتية

لفت رئيس الوزراء إلى أن تنامي حجم وتنوع الاستثمارات الإماراتية يعكس ثقة المستثمرين الإماراتيين في مناخ الاستثمار المصري، منوهًا بالجهود الحكومية المستمرة لتحسين هذا المناخ عبر مراجعة السياسات المالية والتشريعية، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى في مجالات الطرق والموانئ والمطارات.

رؤية استراتيجية لمنطقة قناة السويس

بيّن الدكتور مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على تطوير شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق التي تربط شرق قناة السويس بغربها، لتحقيق التنمية المتكاملة في محور قناة السويس، الذي يُعد من أهم المناطق الاستراتيجية عالميًا.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذج للتنمية والتكامل

أوضح رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت إلى إحدى أبرز أذرع التنمية في مصر، وجذبت استثمارات عالمية ضخمة، وأسهمت في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم سلاسل الإمداد من خلال أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية خاضعة للتطوير المستمر.

"كيزاد شرق بورسعيد" يعزز التنافسية الدولية

أكد مدبولي أن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" سيمثل إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية، وسيسهم في تعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات التصنيع والتصدير والخدمات، خاصةً مع موقعه المتميز عند المدخل الشمالي لأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

شكر إماراتي على الشراكة الرائدة

اختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسهم الدكتور سلطان الجابر ومحمد السويدي، ومجموعة موانئ أبوظبي، على هذه الشراكة البناءة، مثنيًا على الجهود المبذولة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن أمله في أن يحقق المشروع أهدافه في دعم التنمية الاقتصادية لمصر.