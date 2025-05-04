رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:36 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وكان رئيس الوزراء قد أكد من قبل على الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.