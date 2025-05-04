بدأ العد التنازلي… مصر تستعد لافتتاح جناحها في بينالي فينسيا الدولي للعمارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - تستعد مصر لرفع الستار عن جناحها الرسمي في الدورة التاسعة عشرة من بينالي فينسيا الدولي للعمارة، والذي من المقر أن يُقام في مدينة فينسيا الإيطالية خلال الفترة من 10 مايو وحتى 23 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من الدول التي تتنافس في تقديم تصورات معمارية تجسد رؤى معاصرة للبيئة والعمران.

يُعد بينالي فينسيا أحد أعرق وأبرز المعارض الدولية المعنية بالعمارة والفنون البصرية، ويخصص لكل دولة مشاركة جناحًا مستقلاً، تطرح من خلاله رؤيتها الخاصة لموضوع المعرض، الذي يحمل هذا العام عنوان: "Intelligens Natural, Artificial, Collective"، ما يعكس تركيزًا على الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، والابتكار الجماعي.

بدأت رحلة التحضير المصرية للمشاركة في البينالي منذ أغسطس 2024، حيث عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، سلسلة من الاجتماعات مع لجنة التحكيم لتحديد شروط المسابقة الوطنية لاختيار المشروع المعماري الممثل لمصر، وتم الاتفاق على إطلاق كراسة الشروط في سبتمبر من نفس العام.

شهد شهر نوفمبر انطلاق أعمال تحكيم المشروعات المتقدمة من فرق معمارية مصرية متعددة، قدمت تصورات متنوعة تتماشى مع ثيمة المعرض العالمي، فيما تم تحديد منتصف ديسمبر كآخر موعد لتسليم الأعمال النهائية، قبل إعلان المشروع الفائز في احتفالية رسمية أقيمت بدار الأوبرا المصرية.

حاز مشروع "فلتُمسك بالسراب" على جائزة المركز الأول، وهو نتاج تعاون مشترك بين الدكتور صلاح الدين حسن ذكري، والمهندس إبراهيم زكريا يونس، والمهندس عماد فكري فؤاد، حيث قدم المشروع رؤية مبتكرة تحاكي التفاعل بين البيئة الطبيعية والعناصر الاصطناعية، من خلال لعبة ذهنية تبدأ من واحة مصرية وتُسقط تأثيرها على كوكب الأرض.

يمثل المشروع الفائز مصر في جناحها بالبينالي، ويقود الفريق المصمم تنفيذ جناح العرض بالتعاون مع وزارة الثقافة، التي تتكفل بتكاليف السفر والإقامة لثلاثة من أعضاء الفريق، بينهم القومسير العام للجناح، كما خُصصت جوائز مالية للمراتب الثلاث الأولى بقيمة إجمالية بلغت مئة ألف جنيه.

المشاركة المصرية هذا العام تأتي في سياق حرص وزارة الثقافة على تعميق الحضور المعماري المصري في المحافل العالمية، وتعزيز دور المصممين الشباب في التعبير عن قضايا البيئة والمستقبل من منظور محلي يتماشى مع المتغيرات العالمية.

ويعد الجناح المصري محطة رئيسية في المعرض الدولي، حيث يترقبه المهتمون بالعمارة والفنون البصرية من مختلف الجنسيات، في ظل التوقعات بأن يحمل تصميم الجناح مفاجآت بصرية وتجريبية تجذب الزوار وتضع مصر في قلب الحوار العالمي حول العمارة المستدامة.

ويفتتح الجناح المصري رسميًا في 10 مايو 2025، وسط مشاركة دولية واسعة، لتبدأ مصر بذلك فصلاً جديدًا من الحضور الثقافي المؤثر في ساحة معمارية تُعد من الأهم عالميًا، وتستمر فعاليات البينالي حتى نهاية نوفمبر من نفس العام.