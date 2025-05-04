بروتوكول جديد بين مركز دعم اتخاذ القرار و”إنجيج للاستشارات”: شراكة نوعية لقرارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - في تحرك يعكس توجهًا جديدًا نحو شراكات أكثر فاعلية بين الدولة والقطاع الخاص، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "إنجيج للاستشارات – N GAGE Consulting" وذلك لفتح آفاق جديدة في دعم صناعة القرار عبر أدوات أكثر تطورًا ومعرفةً تستند إلى الواقع وتحاكي المستقبل.

البروتوكول ليس مجرد اتفاق تقليدي، بل هو خطوة مدروسة لدمج الخبرات الاستشارية مع الرؤية الحكومية، من خلال تبادل قواعد البيانات، وإنتاج دراسات معمقة، وتحليل السياسات العامة من منظور علمي ومهني، ويأتي هذا التعاون في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قرارات سريعة لكن رصينة، تستند إلى فهم دقيق لاتجاهات المجتمع وتحدياته.

ومن المقرر أن يشهد التعاون إطلاق فعاليات ومبادرات مشتركة، إلى جانب إعداد تقارير استراتيجية تقدم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في بناء سياسات أكثر استجابة وفعالية، هو تعاون يعيد رسم العلاقة بين الحكومة ومراكز الفكر، حيث تصبح المعلومة الموثوقة هي المحرك الأساسي للقرار.