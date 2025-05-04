حملات أمنية لضبط متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية على مستوى المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 05:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (608) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 14 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. (4 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.