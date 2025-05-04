فتاة تؤذن داخل مسجد القلعة والفيديو يثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 05:30 مساءً - في مقطع مصوَّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثار موجة من الجدل في مصر، بعدما ظهرت فيه فتاة تؤذن داخل مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وسط حضور عدد من الزوار المصريين والأجانب، وانتشر الفيديو على منصة "تيك توك"، حيث ظهرت الفتاة وهي تردد الأذان بصوت عالٍ داخل المسجد.

الواقعة أثارت ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث رأى البعض أنها تجسيد لحرية التعبير والمساواة بين الجنسين في الممارسات الدينية، بينما اعتبرها آخرون تصرفًا غير لائق يتعارض مع الأعراف الدينية المرتبطة بمكانة الأذان ودور المساجد.

الحادثة أعادت فتح النقاش حول دور المرأة في أداء الشعائر الإسلامية داخل المساجد، خصوصًا في ظل اختلاف الآراء الفقهية والاجتماعية حول تلك المسائل، وسط دعوات بضرورة احترام قدسية دور العبادة والالتزام بالتقاليد الدينية المعمول بها في المجتمع المصري.