في البرلمان... نائب: أنت هتعلمني العيب؟ والآخر يرد: أيوة هعلمك!!

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 05:30 مساءً - بدأ اليوم الأحد ٤ مايو مناقشة قانون الإيجار الجديد داخل البرلمان، فاجتمع النواب من أجل مناقشة القانون، ولكن انقلب الأمر إلى مشادة كلامية بين النواب.

جدير بالذكر أن هذه هي أول جلسة لمناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان، وشهدت البداية مناقشة حادة بين النواب، والبداية ظهرت عندما احتد النائب أمين مسعود، على النائب ضياء الدين داوود.

طالب داوود نسخة من القانون الجديد قبل أن تتم مناقشة القانون داخل البرلمان، فرد عليه رئيس لجنة الإسكان عطية الفيومي، أنه بالفعل سوف يتم منح كل النواب في البرلمان الإطلاع على القانون.

بدأت المناقشات قبل أن يحصل داوود على نسخة، فطالب مرة أخرى بالنسخة، فرد عليه مسعود: أنت جاي تبوظ الاجتماع؟، فرد داوود: عيب أنا مش جاي أبوظ الاجتماع، فتأهب مسعود: أنت هتعلمني العيب؟، فأجاب داوود: آه هعلمك، فما كان من عطية الفيومي إلا أن قال: بدأتوا الخلاف بدري أوي.