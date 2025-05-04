نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز القيم الوظيفية وأخلاقيات العمل للعاملين بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا بعنوان "القيم الوظيفية وأخلاقيات العمل"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة 100 موظف من ديوان عام الوزارة في المرحلة الأولى من التدريب.

ويهدف البرنامج، الذي استمر على مدار يومين، إلى ترسيخ قيم النزاهة والانضباط والالتزام المهني لدى العاملين، والتأكيد على أهمية أخلاقيات العمل كأحد الركائز الأساسية في بيئة العمل الحديثة. ونفذ البرنامج فريق من الخبراء المتخصصين، بإشراف الإدارة العامة لتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

وتضمن البرنامج عددًا من جلسات العمل تناولت مفاهيم القيم الوظيفية، وأخلاقيات السلوك المهني، وآليات تطوير الأداء، إلى جانب تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وإدارة الوقت، والتواصل الفعّال، بما يسهم في تعزيز كفاءة الموظفين ورفع مستوى الأداء داخل الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذا التدريب يأتي في إطار خطتها للاستثمار في العنصر البشري، وحرصها على تطوير قدرات العاملين وفق أحدث المعايير المهنية، بما يتواكب مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث.

1000372998