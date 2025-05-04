نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين مركز معلومات مجلس الوزراء وشركة "إنجيج" لتعزيز الدعم المعلوماتي والاستشارات الاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تهدف إلى تطوير آليات دعم اتخاذ القرار وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع شركة "إنجيج للاستشارات – N GAGE Consulting"، بهدف توسيع مجالات الشراكة في تقديم الدعم المعلوماتي والاستشارات الاستراتيجية المبنية على الأدلة.

تطوير أدوات تحليل السياسات وتقديم رؤى مستقبلية

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار اهتمام الدولة بتعزيز كفاءة آليات تحليل السياسات العامة، واستشراف المستقبل من خلال الاعتماد على دراسات علمية واتجاهات الرأي العام، بما يُسهم في تمكين صناع القرار من تبني سياسات دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة وتحليلات متعمقة.

تبادل البيانات وتنظيم فعاليات مشتركة

ويتضمن التعاون بين الجانبين تبادل قواعد البيانات والدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة تسهم في إثراء الحوار المجتمعي حول أبرز القضايا التنموية، كما يشمل التعاون إعداد تقارير استراتيجية متخصصة وتقديم استشارات ذات طابع تطبيقي لدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف القطاعات.

دعم جهود الدولة في التخطيط وصياغة السياسات

ويُعد هذا البروتوكول خطوة نوعية في مسار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال دعم القرار، بما يسهم في صياغة سياسات فعالة قائمة على المعرفة، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات التنموية برؤية علمية ومنهجية.