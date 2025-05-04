نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين "الاقتصادية لقناة السويس" و"موانئ أبو ظبي" لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون استثماري بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك بهدف إنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، وفق ما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.

خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية

ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي وتجاري عالمي.

دعم للتنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة

من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب المساهمة في تعزيز حركة التجارة والخدمات البحرية في المنطقة.

ويعكس هذا التعاون رؤية مصر في تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي متكامل، يدعم سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.