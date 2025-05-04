نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة يبدأ صرف إعانة مايو 2025.. والأزهر يطلق مرحلة جديدة برواق العلوم الشرعية والعربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة إنسانية متجددة تعكس الدور الاجتماعي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، وجّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي لشهر مايو 2025، وذلك بدءًا من اليوم الأحد، 4 مايو، في جميع محافظات الجمهورية. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأزهر ومؤسساته على الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من حدة الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأولى بالرعاية، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية المتزايدة الصعوبة.

بالتوازي مع هذه الخطوة الاجتماعية، أعلن الجامع الأزهر عن انطلاق الدراسة بالمرحلة المتقدمة من رواق العلوم الشرعية والعربية، لتكون حلقة جديدة ضمن سلسلة مراحل السلم التعليمي التي يقدمها الرواق للمهتمين بالعلوم الإسلامية والعربية، بهدف نشر العلم الأصيل وتكوين جيل واعٍ ومتخصص في علوم الدين واللغة.

بيت الزكاة يعلن صرف إعانة مايو في مكاتب البريد بجميع المحافظات

أوضح بيت الزكاة والصدقات المصري في بيان رسمي، أن الإعانة الشهرية الخاصة بشهر مايو 2025، تم إتاحتها للمستحقين اعتبارًا من اليوم الأحد، من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتيسير حصول المواطنين على الدعم المالي بسهولة.

وتندرج هذه الإعانات ضمن برنامج "سند"، الذي يُعد أحد أهم المبادرات التنموية للبيت، والرامية إلى تقديم دعم نقدي شهري دائم للفئات المستحقة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من جهود الحماية الاجتماعية في مصر.

رواق الأزهر يفتتح المرحلة المتقدمة في العلوم الشرعية والعربية

في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التعليم الديني الأصيل، أعلن الجامع الأزهر الشريف عن بدء الدراسة في المرحلة المتقدمة من رواق العلوم الشرعية والعربية. وتهدف هذه المرحلة إلى إعداد دارسين مؤهلين في خمسة مجالات أساسية تشمل: العقيدة وتفسير القرآن الكريم وعلومه والحديث الشريف وعلومه، الفقه وأصوله واللغة العربية وآدابها.

وتُقسَّم هذه المرحلة إلى أربعة مستويات، مدة كل منها ستة أشهر، ويعتمد النظام التعليمي على الحضور المباشر بمعدل ثلاثة أيام أسبوعيًا ويختتم كل مستوى باختبار شامل يُقيِّم مدى تقدم الطلاب واستيعابهم للمواد المقررة، بما يحقق رؤية الأزهر في تخريج طلاب قادرين على التفاعل مع قضايا العصر بمنهج علمي متين.