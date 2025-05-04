نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان موقف المشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بعدد من قطاعاتها، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

متابعة مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف

استهل وزير الإسكان عرضه بالإشارة إلى موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما مشروعات محطات وشبكات المياه والصرف الصحي بالقرى المستهدفة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1379 مشروعًا من إجمالي 1811 مشروعًا، وجارٍ استكمال تنفيذ باقي المشروعات.

تطوير منطقتي الأهرامات وسفنكس

كما استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمخطط العام لمنطقة الأهرامات (سفنكس – دهشور)، مشيرًا إلى عقد لقاءات متعددة مع خبراء التخطيط والتنمية السياحية لمراجعة الدراسات المقدمة من المكتب الاستشاري المعني بتطوير وتنمية المنطقة.

جهود الدولة في توفير وحدات سكنية متنوعة

وأكد الوزير استمرار جهود الدولة لتوفير مساكن ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وأشار إلى بدء تنفيذ توجيه رئاسي بطرح 400 ألف وحدة سكنية، تشمل وحدات لمحدودي الدخل، والمتوسط، وفوق المتوسط، والفاخرة.

طرح وحدات الإسكان ضمن مراحل متتالية حتى 2026

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن فتح باب الحجز لأول طرح ضمن المشروع، ويشمل 35،088 وحدة سكنية (متوسط – فوق المتوسط) من إجمالي 261 ألف وحدة مستهدفة بمحور الإسكان للمستويات المختلفة، مع استكمال الطروحات الخمسة حتى منتصف 2026.

كما كشف قرب طرح 115 ألف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

تسويق 75.5 ألف وحدة من مشروعات الوزارة

واستعرض الوزير جهود تسويق وحدات وزارة الإسكان من خلال شركات التسويق العقاري، حيث أشار إلى أن عدد المشروعات الجاري تسويقها يبلغ 65 مشروعًا، بإجمالي نحو 75،500 وحدة سكنية.

مبادرة "بيت الوطن" للعاملين بالخارج تحقق مبيعات ضخمة

وتحدث الوزير عن الموقف التنفيذي لمبادرة "بيت الوطن" الموجهة للمصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة بصدد طرح المرحلة العاشرة من المبادرة، في ضوء تزايد الطلب على قطع الأراضي. ولفت إلى أن إجمالي المبيعات من مختلف مراحل المبادرة بلغ نحو 10 مليارات دولار حتى الآن.

إقبال كبير على وحدات "بيتك في مصر"

كما تطرق الوزير إلى مبادرة "بيتك في مصر"، مشيرًا إلى الطروحات الحالية من الوحدات السكنية في عدد من المشروعات، وارتفاع نسب الحجز، بالإضافة إلى ما تم تحصيله من عوائد مالية جراء تلك الطروحات.

خطط متكاملة لتشغيل الحدائق العامة بالقاهرة

وتناول الوزير الموقف الخاص بتشغيل وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، مشيرًا إلى استعراض عدد من التجارب العالمية في إدارة الحدائق وتنمية المناطق المحيطة بها، مع طرح الحدائق كمشروعات تنموية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع شركة متخصصة لتنظيم فعاليات بالحدائق خلال فترة ما قبل التشغيل، مع إعداد دليل تفصيلي لإدارة الأنشطة المختلفة.

أنشطة استثمارية متنوعة داخل الحدائق العامة

وفي هذا السياق، عرض الوزير نماذج للأنشطة الاستثمارية المخطط تنفيذها داخل الحدائق العامة، وتشمل الأكشاك، والأنشطة الترفيهية، والفعاليات الثقافية، والمساحات الإعلانية، إلى جانب مشاريع الزراعة الحضرية.

مكونات مشروع حدائق الفسطاط

استعرض الوزير الوضع التنفيذي لمكونات مشروع حدائق الفسطاط، موضحًا أن المساحة الاستثمارية للحديقة تبلغ 140 ألف متر مربع، وتضم 12 مبنى مطاعم، و4 مولات تجارية، و5 نوافير، ومسرح، وساحة احتفالات، ولاند سكيب، إلى جانب موقفين للسيارات (علوي وسفلي).

منطقة المغامرة ومرافقها المتكاملة

وأشار إلى أن منطقة المغامرة تمتد على مساحة 99 ألف متر مربع، وتشمل منطقة ألعاب، و3 مبانٍ خدمية، ومبنى ألعاب أطفال، ودورات مياه، ومرافق ولاند سكيب.

التلال والمساحات الخضراء داخل المشروع

وتطرق الوزير إلى الأعمال الجارية بمنطقة التلال (اللاند سكيب) داخل المشروع، والتي تصل مساحتها إلى 122 ألف متر مربع، وتحتوي على مناطق ألعاب، وجلسات مشاهدة، واحتفالات، بالإضافة إلى تنسيق الزراعات وإنارة الممرات.

منطقة النهر والأنشطة على ضفافه

وأوضح الوزير أن مساحة منطقة النهر تبلغ 131 ألف متر مربع، وتتكون من 3 مراحل تشمل مجرى النهر، وتسوياته، وأعمال العزل، إلى جانب المرافق واللاند سكيب على الضفاف، بالإضافة إلى 3 مطاعم.

الحدائق التراثية والمخزن المتحفي

وأشار الوزير إلى أن الحدائق التراثية تقام على مساحة 203 آلاف متر مربع، وتضم مبنيي زوار، ومبنى خدمي، و3 مطاعم، بالإضافة إلى مخزن متحفي تبلغ مساحته 9 آلاف متر مربع، يتكون من 3 قاعات لحفظ وعرض الآثار على مناسيب متعددة بشكل معماري متميز.

منطقة الأسواق ومكونات "القصبة"

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لمنطقة الأسواق، المقامة على مساحة 115 ألف متر مربع، وتضم 13 مبنى لأسواق الحرف اليدوية (خاصة الحرف الزجاجية)، و6 مبانٍ فندقية، و6 نوافير، وأعمال لاند سكيب.

كما تشمل منطقة القصبة – البالغة مساحتها 206 آلاف متر مربع – على 4 مبانٍ للمطاعم، و10 مبانٍ تجارية وسكنية، ومجمع سينمات، ومبنى إداري، وآخر متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات.