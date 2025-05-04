رئيس جمهورية القُمر: نشكر مصر على دعم سيادتنا.. ونثمن مواقف الرئيس السيسى تجاه فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 04:31 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

وأعرب الرئيس عثمان غزالى عن جزيل شكره لما وصفه بـ"الشرف الذى منحنى الرئيس السيسى إياه أنا وبلادي لزيارة جمهورية مصر العربية"، معبرًا عن عميق الامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذان حظوا بهما منذ أن وطأت أقدامهم الأراضى المصرية.