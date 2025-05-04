نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المسلماني" في مجلس النواب: ماسبيرو يمتلك رؤية لإفريقيا ولدينا أفضل الكفاءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن لدى ماسبيرو أفضل الكوادر الإعلامية، وأبناء ماسبيرو بإمكانهم التحديث والمنافسة والتفوق.

وأضاف في كلمته أمام لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وهي الجلسة التي حضرها نواب من اللجنة الاقتصادية ولجنة الزراعة: “إننا بصدد إطلاق بودكاست ماسبيرو إفريقيا بعدة لغات أفريقية، والبدء في ترجمة خمسة أعمال كبري لأكبر اللغات الأفريقية، كما أننا سنشرع في مد الجسور مع وسائل الإعلام الأفريقية من القاهرة إلي كيب تاون”.

ودعا "المسلماني" اللجنة لزيارة ماسبيرو، وفتح حوار دائم من أجل تعزيز الوجود المصري في إفريقيا، وتمتين علاقات مصر مع القارة السمراء، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي للعلاقات المصرية الأفريقية.

وكان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قد استقبل المسلماني قبيل الجلسة؛ حيث بحثا التعاون في مجالات الإعلام، والتواصل السياسي والمجتمعي.