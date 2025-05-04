نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير المنظومة الإلكترونية لاستقبال السائحين بالمطارات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية لإنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي.

كما شارك في الاجتماع اللواء بكر الشامي، ممثلًا عن الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، والسفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، واللواء أشرف عليوه، رئيس شركة ETIT، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

التحول الرقمي في خدمات التأشيرات السياحية

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع السياحة، واصفًا إياه بأحد أهم القطاعات الواعدة التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين تجربة السائح الأجنبي من لحظة وصوله إلى المطار وحتى مغادرته، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الدخول والخروج عبر استخدام أحدث النظم والتقنيات العالمية.

وزير الاتصالات يستعرض ملامح تطوير منصة التأشيرات الإلكترونية

قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا تفصيليًا حول مشروع تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بمنح التأشيرات للسائحين الأجانب.

وأوضح أن الهدف الأساسي من المشروع هو تسهيل إجراءات دخول السائحين للمطارات المصرية، والتحول من النماذج الورقية التقليدية إلى نظام رقمي ذكي وسريع الاستجابة.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة من شأنها تخفيف الزحام داخل المطارات، وتحسين بيئة العمل بالمنافذ الحدودية، فضلًا عن تعزيز كفاءة الخدمات السياحية وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية ذات الصلة بقطاع السياحة.

استعدادات تشغيل المرحلة الأولى من المنظومة المطورة

ومن جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتجهيز النسخة المُحدثة من تطبيق التأشيرة الإلكترونية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار إلى أنه تم تحديد التوقيتات الزمنية بدقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للجدول الزمني الموضوع.

كما عرض هندي عددًا من المقترحات الخاصة بالترويج للبوابة الإلكترونية الجديدة، لضمان استمرارية وفاعلية المشروع على المدى الطويل، وتحقيق أعلى معدلات الإقبال من السائحين الأجانب.

توجيهات رئيس الوزراء: التنسيق بين جميع الجهات لإنجاح المشروع

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية كافة، لضمان تسهيل إجراءات وصول السائحين الأجانب إلى الأراضي المصرية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية للنظم الإلكترونية الحديثة في هذا المجال.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية لمنح التأشيرات يعد خطوة محورية نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتحسين تجربة السائح من كافة الجوانب.