نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتابع مشروعات وزارة الإسكان.. تنفيذ 1379 مشروعًا بـ "حياة كريمة" وطرح 400 ألف وحدة سكنية بأنماط مختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بعدد من القطاعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

واستعرض الوزير في بداية الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، خاصة فيما يتعلق بإنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى المستهدفة.

وأوضح أن الوزارة انتهت من تنفيذ 1379 مشروعًا من إجمالي 1811 مشروعًا، وجارٍ العمل على استكمال بقية المشروعات المدرجة بالمبادرة.

وتناول الوزير كذلك المخطط العام لتطوير منطقة الأهرامات (سفنكس – دهشور)، مشيرًا إلى سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها مع خبراء التخطيط والتنمية السياحية لمراجعة الدراسات المُقدمة من المكتب الاستشاري المختص بتطوير هذه المنطقة السياحية الهامة.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس شريف الشربيني جهود الدولة لتوفير السكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم اتخاذ خطوات فعلية لطرح 400 ألف وحدة سكنية تشمل مستويات الإسكان المتوسط، وفوق المتوسط، والفاخرة، بالإضافة إلى وحدات مخصصة لمحدودي الدخل، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أنه تم فتح باب الحجز لأول طرح ضمن هذه المبادرة ويضم 35،088 وحدة سكنية (متوسط وفوق متوسط)، من إجمالي يزيد عن 261 ألف وحدة سيتم طرحها تدريجيًا حتى منتصف عام 2026.

كما أعلن عن قرب طرح 115 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص تسويق الوحدات السكنية التابعة للوزارة، أكد الوزير أن عدد المشروعات الجاري تسويقها عبر شركات التسويق العقاري يبلغ 65 مشروعًا، تضم نحو 75،500 وحدة سكنية، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتنشيط القطاع العقاري.

كما تناول الوزير موقف تنفيذ مبادرة "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى الإعداد للمرحلة العاشرة من المبادرة، وزيادة عدد قطع الأراضي المطروحة استجابة للطلب المتزايد. وكشف أن إجمالي المبيعات من مراحل المبادرة المختلفة بلغ نحو 10 مليارات دولار حتى الآن.

وتطرق الوزير إلى مبادرة "بيتك في مصر"، موضحًا أن الوحدات التي تم طرحها ضمنها حققت نسب حجز مرتفعة، مع تحصيل عوائد مالية قوية تعكس الإقبال الكبير على هذه المشروعات من قبل المواطنين بالخارج.

واستعرض وزير الإسكان أيضًا آليات تشغيل وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، مؤكدًا الاستفادة من تجارب عالمية في إدارة وتطوير الحدائق والمناطق المحيطة بها.

وتمت الإشارة إلى عدد من النماذج المطروحة لتطوير حدائق مثل الأزبكية، وحديقة إمبابة، وحديقة الفسطاط، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات، وذلك استعدادًا للتشغيل الرسمي.

وأكد الوزير أنه تم إعداد دليل تشغيلي شامل لإدارة الحدائق والأنشطة المصاحبة لها، والتي تتضمن الأكشاك والأنشطة الترفيهية والثقافية، والإعلانات، إلى جانب إدخال مفهوم الزراعة الحضرية.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمكونات مشروع حدائق الفسطاط، موضحًا أن المنطقة الاستثمارية بالمشروع تبلغ مساحتها 140 ألف متر مربع، وتضم 12 مبنى مطاعم، و4 مولات تجارية، و5 نوافير، ومسرح، وساحة احتفالات، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى موقفي سيارات علوي وسفلي.

وفي منطقة المغامرة التي تبلغ مساحتها 99 ألف متر مربع، تشمل الخطة إنشاء منطقة ألعاب، و3 مبانٍ خدمية، ومبنى مخصص لألعاب الأطفال، إلى جانب دورات مياه، ومرافق، وأعمال تنسيق موقع.

وفيما يتعلق بالتلال داخل المشروع، أوضح الوزير أنها تمتد على مساحة 122 ألف متر مربع، وتتضمن مناطق ألعاب، وجلسات مشاهدة، ومواقع للاحتفالات، وزراعات متنوعة، بالإضافة إلى إنارة ممرات المشاة.

وأشار الوزير إلى أن منطقة النهر تشغل مساحة 131 ألف متر مربع، وتتكون من ثلاث مراحل لتطوير مجرى النهر، بما في ذلك أعمال التسويات، والعزل، والمرافق، والتنسيق البيئي على ضفتيه، فضلًا عن 3 مطاعم مطلة على النهر.

كما تطرق الوزير إلى الحدائق التراثية التي تقام على مساحة 203 آلاف متر مربع، وتضم مبنيين للزوار، ومبنى خدمي، و3 مطاعم، بالإضافة إلى مخزن متحفي بمساحة 9 آلاف متر مربع، يحتوي على 3 قاعات متعددة المستويات مخصصة لحفظ وعرض الآثار.

وفي ختام العرض، تناول الوزير الموقف التنفيذي لمنطقة الأسواق المقامة على مساحة 115 ألف متر مربع، وتشمل 13 مبنى للحرف اليدوية، و6 مبانٍ فندقية، و6 نوافير، وأعمال تنسيق موقع.

كما عرض تفاصيل منطقة القصبة، والتي تمتد على مساحة 206 آلاف متر مربع، وتضم 4 مطاعم، و10 مبانٍ تجارية سكنية، ومجمعًا للسينما، ومبنى إداريًا، ومبنى متعدد الاستخدامات، ومواقف سيارات لخدمة الزائرين.